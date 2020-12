Korian : Confirme l'acquisition d'Inicea

(CercleFinance.com) - Korian confirme l'acquisition définitive d'Inicea auprès d'Antin Infrastructure Partners. La société a obtenu les autorisations nécessaires en matière réglementaire et en droit de la concurrence.



Korian opère désormais 30 cliniques spécialisées en psychiatrie et en addictologie, regroupant les 11 établissements détenus par Korian en France et les 19 établissements du réseau Inicea.



Cet ensemble fait de Korian le numéro trois français.



