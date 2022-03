Korian : Berenberg réduit sa cible, reste à l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg a abaissé vendredi son objectif de cours sur Korian, qu'il réduit de 39 à 35 euros, tout en maintenant sa recommandation d'achat sur le titre.



Dans une étude consacrée au secteur français des maisons de retraite, l'intermédiaire allemand rappelle que le groupe s'est attaché, au cours des dernières années, à fidéliser ses effectifs et à s'assurer que ses responsables d'équipe géraient les sites 'de la bonne manière'.



'Cela a permis au groupe de devenir un farouche défenseur du secteur pour ce qui concerne la France, avec la mise en place de mesures d'atténuation des risques et une direction claire au niveau de la qualité', ajoute-t-il.



'Nous nous attendons donc à ce que le groupe soit bien positionné dans l'optique des changements de réglementation qui se profilent en France et nous consolons en nous disant que la valeur des activités hors-France de Korian dépassent à elles seules la capitalisation boursière du groupe', conclut Berenberg.



