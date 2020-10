Korian : Augmentation de capital sursouscrite

(CercleFinance.com) - Korian indique que le montant brut de l'augmentation de capital avec maintien du DPS annoncée le 8 octobre s'élève à 400.250.657,60 euros, correspondant à l'émission de 22.113.296 actions nouvelles à un prix de souscription unitaire de 18,10 euros.



A l'issue de la période de souscription, qui s'est achevée le 26 octobre, la demande totale s'est élevée à plus de 30 millions d'actions. L'opération a donc été sursouscrite avec un taux de souscription d'environ 136%.



Le règlement-livraison et l'admission sur Euronext Paris des actions nouvelles interviendront le 2 novembre. Les actions nouvelles seront, dès leur émission, immédiatement assimilées aux actions existantes.



