Korian : Adhésion à l'European Ageing Network

(CercleFinance.com) - Korian annonce avoir adhéré à la fédération européenne European Ageing Network (EAN), rejoignant ainsi les associations nationales de maisons de retraite et de réseaux de soins aux personnes âgées de 27 pays adhérentes à cette fédération.



'Les membres de l'EAN, entendent promouvoir les meilleures pratiques en matière de soins aux personnes âgées, afin que celles-ci puissent vivre plus longtemps en meilleure santé et de manière plus autonome', explique le groupe de prise en charge de la dépendance.



Korian souligne que d'ici à 2030, la population des 65 ans et plus augmentera de plus de 20% pour atteindre 126 millions de personnes en Europe et que 45 millions de personnes de cette tranche d'âge devront vivre avec au moins deux maladies chroniques.



