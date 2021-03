Korian : Korian acquiert Ita Salud Mental pour se renforcer dans la santé mentale en Espagne

(CercleFinance.com) - Korian annonce la signature d'un accord auprès de Magnum Capital en vue de l'acquisition d'Ita Salud Mental, troisième acteur de la santé mentale en Espagne en nombre de lits et deuxième en termes de chiffre d'affaires.



Ita Salud Mental exploite 39 établissements, avec une forte présence notamment en Catalogne, à Madrid et à Valence. Son chiffre d'affaires devrait approcher 50 millions d'euros en 2021, avec une croissance moyenne attendue d'environ 15% d'ici 2024.



Ces activités contribueront favorablement à la marge d'EBITDA du groupe français dès 2021. Sous réserve des autorisations règlementaires d'usage, cette acquisition devrait se conclure définitivement d'ici quelques mois.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel