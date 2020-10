Korian : Achat d'Inicéa, Oddo abaisse ses prévisions

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'achat d'Inicéa par Korian est décrit par Oddo comme un deal ' relutif '. Le broker estime en effet que ' les activités de Santé Mentale constituent un bon business '.



Financée par une augmentation de capital avant la fin de l'année, l'acquisition pourrait conduire à la création de 16,5 millions d'actions supplémentaires (soit plus de 18% des actions existantes).



Le broker estime que ' le périmètre d'Inicéa semble intéressant ' mais estime le prix d'achat 'un peu élevé '. ' En outre, le besoin de faire appel au marché pour acquérir 3% de CA additionnel révèle, au fond, une moindre flexibilité financière ', conclut Oddo.



Le broker revoit ainsi sa recommandation à la baisse, passant d'achat à neutre et réduit également son objectif de cours à 26,7 euros, contre 37,5 euros précédemment.





