Korian : Fortement mobilisé pendant la crise, Korian retrouve son rythme de croisière et rebondit en Bourse

(BFM Bourse) - Après une mobilisation exceptionnelle pour assurer la continuité des soins pendant la crise épidémique, l'activité de l'opérateur de maisons de retraite et de cliniques profite d'un retour à la normale depuis juin. Le marché apprécie la perspective d'un deuxième semestre soutenu même si Korian ne fournit pas encore d'objectifs chiffrés.

Sans surprise, le bénéfice de Korian a significativement diminué au premier semestre en raison des restrictions d'activité (suspension de la plupart des interventions programmées dans les cliniques, admissions en maisons de retraite...) et des dépenses exceptionnelles -dont les primes versées à 49.000 collaborateurs sur la période- pour assurer la sécurité et la continuité des soins de ses résidents et patients de ses établissements.

Mais tout en s'engageant dans une transformation profonde pour fonctionner durablement dans un "monde Covid", le groupe tricolore, présent en Allemagne, au Bénélux, en Espagne et en Italie aussi bien qu'en France, indique que son activité a commencé à rebondir dès juin. Korian s'attend donc à une activité soutenue au deuxième semestre. Après un repli de près de 22% depuis le début de l'année, son cours de Bourse rebondit vendredi de 10,09% à 36,22 euros vers 11h30.

Sur les six premiers mois de l'année, Korian a dégagé un chiffre d'affaires de 1,877 milliard d'euros, en hausse de 6,2% en intégrant la contribution des dernières acquisitions -32 en tout depuis 2019- et de 1% à périmètre inchangé malgré les mesures de confinement et de gel d’activité qui ont concerné 80% des établissements. En revanche, des activités comme les soins à domicile (+32%) et la télémédecine ont fortement progressé pendant la période.

La rentabilité du groupe a évidemment diminué à cause des coûts liés à la Covid-19, la marge d'Ebitda descendant à 12,1% (14,6% un an plus tôt) étant donne un impact d’environ 40 millions d'euros des restrictions temporaires d’activité durant le pic épidémique, auquel s’ajoutent 20 millions d'euros de dépenses exceptionnelles, dont les primes au personnel.

Le résultat opérationnel courant est ressorti à 121,2 millions d'euros, soit 6,5% du chiffre d'affaires, contre 9,2% au 1er semestre 2019. Le résultat net (part du Groupe) a chuté à 20,3 millions d'euros, contre plus de 60 millions au premier semestre 2019.

Pendant ce temps, Korian a choisi de maintenir ses efforts d’investissement, à hauteur de 516 millions d’euros, pour poursuivre la modernisation et la diversification de son réseau et le développement de parcours de soins de proximité, entraînant un recul du cash-flow libre opérationnel à 43,6 millions d'euros à fin juin.

Depuis le mois de juin et la levée progressive des différentes mesures de confinement, l’activité des différents réseaux est en en cours de normalisation, indique le groupe dans son communiqué. En particulier, l’activité des cliniques a fortement rebondi dans toutes les géographies, tandis que les entrées en maison de retraite ont retrouvé un niveau normal. Cette progression devrait se poursuivre sur la deuxième moitié de 2020. Korian poursuit par ailleurs les différents projets de développement et transformations en cours (représentant environ 14.500 lits supplémentaires), dans le cadre du repositionnement et la diversification de ses offres de soins et de service, avec notamment les projets d’habitats alternatifs portés par sa filiale Ages&Vie, et la création de nouvelles capacités ambulatoires (+50% en France d’ici 2022).

Compte tenu de cette dynamique, le groupe dirigé par Sophie Boissard s’attend à "une activité soutenue" au deuxième semestre 2020. Compte tenu des incertitudes liées au contexte sanitaire, Korian ne donnera toutefois ses objectifs de chiffre d’affaires et de marge pour l’année qu'à l'occasion de la publication du troisième trimestre, le 28 octobre prochain.

Guillaume Bayre - ©2020 BFM Bourse

