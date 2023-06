Korian : Partenariat immobilier avec des investisseurs

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Clariane annonce l'entrée au capital d'un véhicule immobilier d'un groupe d'investisseurs constitué d'Amundi Immobilier, Covéa, Crédit Agricole Assurances et Malakoff Humanis, qui y investissent 120 millions d'euros pour en détenir 42% du capital.



Contrôlé par Clariane, ce véhicule représente un portefeuille pan-européen de 46 actifs valorisé à environ 500 millions d'euros selon les dernières expertises, qui sera donc détenu dans le cadre d'un nouveau partenariat, d'une durée de 15 ans prorogeable.



Ce partenariat de long terme permet au groupe de capitaliser à nouveau sur son portefeuille immobilier exploité, et confirme sa capacité à se financer en fonds propres de manière régulière, pour soutenir sa trajectoire de désendettement à moyen terme.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.