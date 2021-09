Jacquet metal sce : Hausse de 28,9% du CA consolidé semestriel

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jacquet Metals publie un chiffre d'affaires consolidé de 937 ME au titre du 1er semestre 2021, en progression de 28,9% par rapport au 1er semestre 2020.



L'EBITDA courant ressort à 81 ME contre 19 ME un an plus tôt, à la même période. Le résultat opérationnel courant s'établit à 64 ME, contre -3 ME il y a douze mois.



Dans ces conditions, le résultat net part du groupe ressort à 43 ME, effaçant largement la perte de 15 ME du 1er semestre 2020.



' L'activité et la rentabilité du Groupe ont bénéficié à la fois d'une demande bien orientée avec des volumes distribués en croissance de +21,7% par rapport au 1er semestre 2020 et de la hausse des prix des matières premières ', analyse Jacquet Metals.



Au début du 3e trimestre, les conditions de marché s'inscrivent dans la continuité de celles du 2e trimestre, ajoute la société.





