Jacquet metal sce : Annulation d'actions

(CercleFinance.com) - Jacquet Metals annonce que son conseil d'administration a décidé l'annulation de 438.574 actions, dont 119.827 rachetées dans le cadre du programme de rachat d'actions en vue d'annulation et 318.747 réaffectées à cet objectif.



'Ces dernières étaient auparavant conservées avec pour objectif d'être remises en paiement ou en échange dans le cadre d'opérations éventuelles de croissance externe', précise le distributeur d'aciers spéciaux.



À l'issue de cette annulation, son capital est composé de 23.022.739 actions auxquelles sont attachés 3.777.612 droits de vote théoriques. Eric Jacquet et la société JSA (qu'il contrôle) détiennent désormais 42,08% du capital et 59,04% des droits de vote théoriques.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel