Jacquet metal sce : Mesures prises face à la crise

(CercleFinance.com) - Confronté à la crise liée au Covid-19, Jacquet Metal Service indique prendre, dans la mesure du possible, toutes les initiatives nécessaires pour limiter les effets de la pandémie sur son résultat d'exploitation et sa trésorerie.



Il fait part ainsi de mesures de chômage partiel mises en place en Europe et en Amérique du Nord concernant à ce jour près de 25% de l'effectif total, de réduction des dépenses non essentielles, et de réduction ou reports des engagements d'approvisionnements.



Au 29 février, avec un ratio d'endettement sur capitaux propres de 45%, près de 250 millions d'euros de trésorerie et d'importantes lignes de crédits (700 millions utilisées à 59%), le groupe revendique une structure financière solide pour faire face à la situation actuelle.



