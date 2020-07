Inventiva sa : Cotation suspendue à l'ouverture

(CercleFinance.com) - La société biopharmaceutique Inventiva annonce que le cours de bourse de ses actions ordinaires sur le marché réglementé d'Euronext à Paris sera temporairement suspendu à sa demande, à compter de l'ouverture à 9h00.



Cette suspension intervient dans le cadre de son introduction en bourse sur le Nasdaq Global Market, afin de permettre la confirmation des allocations aux investisseurs et le début des négociations des American Depositary Shares (ADSs).



La reprise des négociations sur Euronext Paris devrait intervenir aux alentours de 15h30 aujourd'hui, le 10 juillet, correspondant à la première heure possible de début des négociations des ADSs sur le Nasdaq Global Market, sous le symbole 'IVA'.



