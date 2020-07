Inventiva sa : Héritière d'un des plus anciens labos français, Inventiva vise le Nasdaq

(BFM Bourse) - La biotech bourguignonne a donné le coup d'envoi de son projet d'introduction au Nasdaq américain. Après les échecs récents du français Genfit et de l'américain Intercept, Inventiva se retrouve à la pointe de la recherche d'un traitement contre la NASH, une maladie courante du foie. Juridiquement fondée en 2011, la société bénéficie en fait d'un acquis scientifique conséquent, issu des Laboratoires Fournier.

C'est parti pour Inventiva: la firme dijonnaise s'apprête à marcher sur les traces des autres biotechs françaises (DBV, Cellectis, Erytech ou Genfit) cotées au Nasdaq, le premier marché mondial des biotechs. Pour convaincre les investisseurs américains, la société offre un profil atypique en regard de son apparente jeunesse. En plus du lanifibranor, son traitement phare de la NASH (appellation la plus courante de la "Stéato-Hépatite Non Alcoolique", maladie caractérisée par un afflux de graisse vers le foie pouvant provoquer des lésions allant jusqu'à la cirrhose), son portefeuille comprend une autre molécule déjà en stade d'essais chez l'homme, et des projets dans le cancer et les maladies auto-immunes. Un bagage conséquent alors que l'entreprise n'a pas encore dix ans.

120 ans d'histoire

Inventiva est en en fait la descendante des Laboratoires Fournier, qui fut l'un des principaux labos pharmaceutiques français. Créé en 1880, ce groupe a notamment donné naissance dans les années 1960 au fénofibrate, une molécule permettant de diminuer le cholestérol, best-seller mondial -jusqu'à ce jour sous ses formes génériques- et au fabriquant de pansements Urgo. Après plus de 120 ans d'existence, Fournier a perdu son indépendance en 2006 lors de son rachat par le belge Solvay pour plus de 1 milliard d'euros. En 2009, Abbott a racheté à son tour la totalité de la branche pharmacie de Solvay (ce dernier se focalisant sur la chimie en se rapprochant de Rhodia).

Une importante subvention du laboratoire américain a ensuite permis aux cadres du centre de recherche de Daix, emmenés par Frédéric Cren, l'actuel PDG, et Pierre Broqua, le directeur scientifique, de prendre leur indépendance en créant Inventiva, qui s'est introduite en Bourse en 2017 en levant 48 millions d'euros.

Ce parcours explique l'importance et l'avancement de la R&D d'Inventiva, qui s'appuie sur une équipe de 70 chercheurs comprenant notamment des spécialistes en pharmacologie, pharmacocinétique et chimio-informatique, particulièrement le développement de composés ciblant les récepteurs nucléaires, les facteurs de transcription et la modulation épigénétique, dont plus des trois quarts travaillent en fait ensemble depuis plus de 15 ans. La firme a également récupéré auprès d'Abbott une pharmacothèque de 240.000 molécules, dont 60% détenues entièrement en propre, et une plate-forme de recherche récemment équipée.

Le premier candidat médicament à montrer des résultats significatifs

Le portefeuille actuel de traitements expérimentaux comprend tout d'abord le lanifibranor, un composé mis en lumière à la fois par ses propres résultats et par l'échec des deux molécules qui apparaissaient jusqu'ici les plus avancées dans la NASH - l'élafibranor de Genfit et l'acide obéticholique d'Intercept (retoqué par la FDA). À l'heure actuelle, le produit d'Inventiva apparaît comme le premier candidat médicament qui a réussi à montrer des résultats statistiquement significatifs sur les critères d’évaluation exigés par les agences réglementaires.

Son deuxième candidat médicament, l'odiparcil, a donné lieu à des résultats positifs dans une forme de mucopolysaccharidose (type VI), maladie provoquée par le dysfonctionnement des enzymes lysosomales qui sont chargées de digérer les nutriments au sein des cellules. Ce qui entraîne une accumulation de substances appelées mucopolysaccharides (ou glycosaminoglycanes, GAG) et provoque des dommages progressifs dans tout le corps. Préalablement à la fondation d'Inventiva, cette molécule avait été largement testée dans le cadre d'un partenariat entre GSK et Solvay en tant qu'anti-thrombotique. D'où un recul appréciable sur la sécurité d'emploi puisqu'à l'époque plus de 1800 patients avaient reçu des doses quotidiennes d'odiparcil sans effets secondaires notables.

Horizon financier assuré jusque fin 2021

À ces développements s'ajoute en stade préclinique un programme dans le cancer, visant un mécanisme essentiel dans le processus d’oncogenèse ou carcinogénèse -la transformation d'une cellule normale en cellule tumorale- et un partenariat pour la découverte de médicaments conclu avec Abbvie (successeur d'Abbott) à la fondation d'Inventiva et reconduit en 2017.

Inventiva n'est pas non plus financièrement à l'étroit, disposant au 30 juin de 52,2 millions d'euros de trésorerie, de quoi financer ses activités opérationnelles jusqu'au troisième trimestre 2021.

Après avoir déposé lundi auprès de la Securities and Exchange Commission son document d'introduction initial, la société a débuté aujourd’hui une tournée de présentation dans le cadre de son projet d’offre, visant à placer auprès des investisseurs l'équivalent de 8.600.000 actions (une partie sous forme d'American Depositary Shares au Nasdaq, chaque ADS représentant une action ordinaire, le solde par le biais d'une émission concomitante d'actions en Europe à destination d'investisseurs qualifiés), plus possibilité d'extension habituelle jusqu'à 15%.

Le prix de souscription par ADS (en dollars américains) et le prix de souscription par action ordinaire (en euros), ainsi que le nombre final de titres émis seront déterminés à l'issue du processus de construction du livre d'ordres. À titre indicatif, sur la base du dernier cours de clôture, l'opération représenterait une levée de fonds de plus de 108 millions d'euros, pour une valorisation globale de près de 500 millions. Mardi matin, le titre s'affichait inchangé à 12,60 euros vers 12h15.

Guillaume Bayre - ©2020 BFM Bourse

