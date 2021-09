Hybrigenics : La collaboration avec l'Inserm prolongée

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Hybrigenics a annoncé jeudi la prolongation de son accord de recherche avec l'Inserm dans le traitement du syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA).



Cette prolongation du partenariat avec l'organisme public va permettre au spécialiste des cellules souches de finaliser la phase 2 du projet, c'est-à-dire de démarrer des essais cliniques.



Après le succès de la phase 1 dite de faisabilité, la phase 2 doit permettre d'optimiser certains paramètres et de trouver la formulation idéale permettant une inhalation et une pénétration pulmonaire optimale.



La SDRA est une forme très sévère de défaillance pulmonaire aiguë, se caractérisant par la survenue rapide d'une détresse respiratoire pouvant provoquer la mort du patient, notamment dans le cas sévères de Covid.



Il a été convenu que la phase 2 devrait durer de l'ordre d'un an.



L'action Hybrigenics progresse actuellement de 1,7% à la Bourse de Paris.



