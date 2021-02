Heineken : Heineken veut réduire ses coûts de 2 milliards, les résultats chutent

BRUXELLES (Reuters) - Heineken, le deuxième brasseur mondial, a fait état mercredi d'une forte baisse de ses résultats annuels, conformément à ses attentes, et a dévoilé un nouveau plan visant à augmenter ses revenus et à réduire les coûts d'environ deux milliards d'euros au cours des trois prochaines années.

Le producteur des bières Heineken, Tiger et Sol a prévenu qu'en raison des mesures de confinement en vigueur, son chiffre d'affaires, son bénéfice d'exploitation et sa marge bénéficiaire d'exploitation pour 2021 seraient inférieurs aux niveaux de 2019, avant l'apparition de l'épidémie.

Le brasseur a dévoilé les détails d'une revue stratégique et a déclaré que son nouveau plan "Evergreen" augmenterait les revenus et les marges.

Heineken a déclaré viser une croissance supérieure de son chiffre d'affaires, notamment en accentuant le développement de ses marques haut de gamme, telles que Heineken, et de la bière blonde sans alcool. Le groupe veut également devenir le leader de la vente de bière en ligne.

La société a déclaré qu'elle réaliserait deux milliards d'euros d'économies brutes en restructurant son organisation pour la rendre plus efficace, réduire la complexité et le nombre de ses produits et identifier ses dépenses les moins efficaces.

La société s'attend à une amélioration progressive des conditions du marché en 2021 et 2022, avec la réouverture des bars et des restaurants en Europe.

D'ici 2023, Heineken prévoit une croissance de 17% de sa marge d'exploitation hors exceptionnels, contre 12,3% l'année dernière et 16,8% en 2019.

Le bénéfice d'exploitation du fabricant de bière a chuté de 35,6% en 2020.

(Philip Blenkinsop, version française Dagmarah Mackos, édité par Blandine Hénault)

Copyright © 2021 Thomson Reuters