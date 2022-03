Groupe gorge : Le recentrage du Groupe Gorgé sur les drones et les systèmes embarqués s'accélère

(BFM Bourse) - À l'occasion de la présentation de solides résultats annuels et après avoir déjà annoncé son intention de racheter un spécialiste des systèmes de navigation, le groupe indique vouloir se séparer de sa filiale travaillant sur les portes des sites nucléaires.

Alors que la plupart des entreprises cotées ont un parcours boursier chaotique depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'action du Groupe Gorgé affiche au contraire une spectaculaire envolée. La société, qui a pris un virage pour devenir un acteur de premier plan sur certaines technologies de pointe utilisées dans la défense, l'aérospatial et les opérations maritimes, profite à plein de l'intérêt des investisseurs pour les valeurs militaires ou assimilées.

La publication lundi soir de solides résultats annuels pour 2021 vient encore renforcer cette tendance et permet à la société de voir son titre bondir encore de 4,75% à 20,95 euros ce mardi vers 15h40. Depuis le début de la guerre en Ukraine, l'action a ainsi repris près de 50% et retrouve des niveaux qui n'avaient plus été observés depuis octobre 2017.

Dans le détail, le chiffre d'affaires du groupe a progressé de 18% sur un an pour atteindre 178,3 millions d'euros en 2021. Ces données sont retraitées pour prendre en compte la cession déjà réalisée ou à venir de deux filiales (Prodways Group et Baumert). Les marges de la société se sont également améliorées. L'Ebitda (résultat avant intérêts, taxes, dépréciations et amortissements) courant passe ainsi de 15,3% du chiffre d'affaires à 16,9%, soit 1,6 point de mieux entre 2020 et 2021. Le résultat net bondit également et repasse dans le vert. Après une perte nette de 5,8 millions d'euros en 2020, Groupe Gorgé enregistre un résultat net part du groupe positif de 46,2 millions d'euros l'an passé.

L'impression 3D et les portes du secteur nucléaire abandonnées

Le groupe poursuit son recentrage stratégique entamé en 2018. Avec une accélération ces derniers mois. En décembre dernier, Groupe Gorgé a en effet coupé le cordon avec sa filiale Prodways Group, spécialiste de l'impression 3D, en distribuant à ses actionnaires 50,6% du capital de la société. "Prodways Group est désormais déconsolidée et classée "en activités non poursuivies". Cette opération a permis de franchir une étape majeure dans la simplification de Groupe Gorgé, qui bénéficie depuis d’une lisibilité accrue et d’un meilleur profil sur les marchés boursiers", se félicite l'entreprise dans un communiqué. Au passage, l'opération a permis d'empocher une belle plus-value de 44 millions d'euros, ce qui explique une grande partie du résultat net enregistré en 2021.

Par ailleurs, Groupe Gorgé a annoncé lundi vouloir se séparer d'une autre filiale, Baumert, spécialisée dans la fabrication et la pose de portes techniques pour le secteur nucléaire. "Cette nouvelle étape dans la simplification s’inscrit dans la stratégie de désengagement des activités à moindre intensité technologique pour se renforcer sur les marchés de pointe. Cette division ne réalise quasiment pas de synergies avec les autres activités du groupe et connait des difficultés depuis plusieurs années. Les perspectives de la construction de nouveaux réacteurs en France ne devraient pas apporter de chiffre d’affaires avant 2028", souligne le communiqué.

En parallèle, le groupe avait annoncé la semaine dernière son projet de rachat d'iXblue sur la base d'une valeur d'entreprise de 410 millions d'euros. Fondée en 2001, iXblue est une société française peu connue du grand public mais reconnue par les spécialistes comme l'un des rares acteurs mondiaux maîtrisant la technologie des centrales inertielles, des instruments permettant de diriger un véhicule ou un projectile même en cas de brouillage. Pour financer ce mouvement, Groupe Gorgé indique qu'il ne prévoit pas de verser de dividendes en 2022 au titre de l'exercice 2021.

Groupe Gorgé se recentre ainsi progressivement sur les drones, la robotique et les systèmes intégrés. Les activités "drones et systèmes" pèsent désormais pratiquement 65% du chiffre d'affaires, le reste dépendant de l'activité "ingénierie et systèmes de protection".

