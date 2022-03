Groupe gorge : La Bourse salue la reprise du spécialiste de la navigation sous-marine iXblue par Groupe Gorgé

(BFM Bourse) - Acteur de référence sur des marchés de pointe tels que les drones, la robotique ou les systèmes de protection, Groupe Gorgé va se rapprocher de la pépite technologique iXblue, spécialiste des systèmes inertiels de navigation, qui était convoité par différents acteurs de la défense. L'opération valorise le nouvel ensemble 800 millions d'euros.

Reprise de cotation en fanfare pour Groupe Gorgé, dont le cours avait été suspendu vendredi à l'occasion de l'entrée en négociations exclusives avec les actionnaires d'iXblue en vue de l'acquisition de la totalité du capital de cette dernière sur la base d'une valeur d'entreprise de 410 millions d'euros. Après avoir dévoilé avant Bourse le détails des modalités envisagées, qui excluent notamment toute dilution pour les actionnaires actuels de Groupe Gorgé, son cours de Bourse grimpe de 11,43% à 18,14 euros vers 10h00.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Suscitant l'intérêt de Safran, Wendel ou surtout Thales (Naval Group), iXblue a finalement été séduit par la proposition que Groupe Gorgé lui avait présenté en décembre dernier. Le rapprochement des deux sociétés, deux entreprises familiales à forte culture entrepreneuriale présentant une importante complémentarité en termes de clients et de technologies, "permettra de créer un acteur de premier plan mondial sur des technologies de pointe à destination des applications critiques notamment de la défense, du spatial et des opérations maritimes". L'opération valorise le nouvel ensemble iXblue-ECA Group (la filiale dédiée de Gorgé) près de 800 millions d'euros.

Fondée en 2001, iXblue est une société française inconnue du grand public mais reconnue par les spécialistes comme l'un des rares acteurs mondiaux maîtrisant la technologie des centrales inertielles, des instruments permettant de diriger un véhicule ou un projectile même en cas de brouillage. Les solutions solutions avancées d'iXblue en navigation, autonomie maritime et photonique permettent ainsi à ses clients de "relever leurs défis au sein d'environnements sévères, du fond des océans jusqu'aux confins de l'espace". Implantée à Saint-Germain-en-Laye, Lannion et La Ciotat, l'entreprise compte près de 750 collaborateurs et des ventes dans plus de 60 pays.

Du déminage sous-marin à l'aérospatial

De son côté la filiale à 100% de Groupe Gorgé ECA Group compte parmi les leaders mondiaux dans le domaine de la robotique autonome et des systèmes intégrés, présent notamment dans le secteur naval, ainsi que l'aérospatial.

Le rapprochement de ECA Group et iXblue créera un acteur majeur de la base industrielle et technologique de défense (BITD) française qui se classera d'emblée parmi les tout premiers acteurs mondiaux dans les systèmes autonomes maritimes, en particulier pour la lutte contre les mines sous-marines, les solutions de navigation inertielle à très haute performance ainsi que les solutions photoniques, quantiques et spatiales. Le nouveau groupe sera également un acteur important dans la robotique terrestre, l'acoustique sous-marine, la simulation, les équipements navals et les équipements aéronautiques.

"Réunis, ECA Group et iXblue proposeront dans le domaine maritime des systèmes autonomes encore plus compétitifs, plus innovants, plus intégrés, répondant ainsi aux attentes des clients dans différents secteurs : déminage sous-marin, exploration des grands fonds, hydrographie, protection portuaire, offshore et EMR (énergies maritimes renouvelables)" indique le communiqué de Groupe Gorgé.

L'acquéreur anticipe d'importantes synergies dans la mesure où les réseaux commerciaux tout comme l'éventail des technologies des deux sociétés sont très complémentaires. "Leur alliance permettra d'offrir à un plus grand nombre de clients l'ensemble du portefeuille de produits et de solutions du nouveau groupe et d'augmenter les prises de commandes à l'export de façon significative". Le carnet de commandes combiné d'ECA/iXblue atteint déjà 620 millions d'euros.

Dans le domaine maritime à titre d'exemple iXblue est très présent dans les domaines civils de l'hydrographie, de l'océanographie et des énergies marines: à ces clients, le nouveau groupe pourra proposer les systèmes de drones sous-marins ou de surface autonomes ou téléopérés d'ECA. Les clients d'ECA sont principalement les marines militaires, notamment dans les domaines de la lutte contre les mines sous-marines, le pilotage ou la conversion d'énergie des sous-marins. Réciproquement, le nouveau groupe pourra proposer les solutions de navigation inertielle d'iXblue aux marines qui n'en disposent pas encore.

Une plus grande capacité d'investissement

ECA Group intègre déjà des solutions inertielles et de positionnement sous-marin d'iXblue dans ses systèmes de lutte contre les mines. Plus largement, il n'y a pas concurrence dans les lignes de produit des deux sociétés, souligne Gorgé. "En particulier, les activités photoniques et navigation inertielle d'iXblue, indispensable à la constitution d'une offre complète, trouveront naturellement leur place dans le nouvel ensemble dans sa forme et taille actuelle, ECA n'ayant pas d'activités dans ces domaines. Le nouveau groupe aura des positions très fortes sur toute la chaîne de valeur".

De même la gamme de drones de surface et de robots grande profondeur de iXblue complètera, sans la concurrencer, la gamme étendue dont dispose déjà ECA Group.

Les robots et véhicules autonomes terrestres, le quantique et les activités d'équipements embarqués dans l'aéronautique restent stratégiques dans le développement du nouvel ensemble et verront leurs moyens et impact commercial amplifiés par l'appartenance à un groupe deux fois plus important.

Enfin, le nouveau groupe aura une plus grande capacité d'investissement pour accélérer ses feuilles de route R&D et renforcer son leadership technologique. Les deux sociétés réunies consolideront ainsi les capacités souveraines françaises et pourront contribuer significativement à l'ambition française du programme Grands Fonds Marins, annoncé par le président de la République dans le cadre de France 2030 et porté par le ministère des Armées et le ministère de la Mer.

Les équipes des deux entreprises se connaissent bien pour avoir déjà participé à de nombreux projets ensemble, notamment sur le programme de systèmes de déminage robotisé des marines belge et néerlandaise et sur le drone Ulyx destiné à l'Ifremer. "Elles ont en commun une culture marquée par l'innovation et l'entreprenariat. Le rapprochement renforcera cette culture, gage d'avancées technologiques et de pérennité, soutenue par un actionnariat familial stable et une vision de long terme dans le même esprit que celui qui a construit l'histoire et les succès de chacune des sociétés".

Pas de dilution des actionnaires

Aux actionnaires actuels de Groupe Gorgé, l'acquéreur assure que l'opération est immédiatement créatrice de valeur et porteuse de fortes perspectives à moyen terme.

A titre indicatif pour le moment, le montage financier prévoir que l'acquisition de iXblue, pour une valeur d'entreprise de 410 millions d'euros, serait réalisée par une holding détenue aux deux tiers par Groupe Gorgé (Newco) à laquelle seraient apportés et/ou cédés 100% des titres ECA Group. A cette occasion, une remontée de trésorerie d'environ 65 millions permettrait le désendettement de Groupe Gorgé, qui disposerait à l'issue de l'opération d'une trésorerie nette positive, hors dette portée par la Newco.

Cette dernière souscrira un crédit syndiqué de 185 millions d'euros, pour moitié amortissable sur 6 ans et pour moitié in fine sur 7 ans, ainsi qu'un financement in fine apporté par le fonds d'investissement ICG (Intermediate Capital Group) et "plusieurs dizaines de millions d'euros" apportés par Hervé Arditty, le fondateur d'iXblue, ainsi que les managers et salariés.

"La charge de remboursement de ce financement est ainsi progressive et limitée au regard de la rentabilité attendue du nouvel ensemble". Cette acquisition ne nécessitera aucune augmentation de capital au niveau de Groupe Gorgé et n'entraînera donc aucune dilution des actionnaires. Ce financement sera complété par une ligne de crédit renouvelable confirmée de 50 millions d'euros et une ligne (non confirmée) dédiée à la croissance externe pour 50 millions supplémentaires.

En combinant les croissances soutenues attendues pour les deux entreprises ainsi que les synergies, qui pourraient représenter plusieurs dizaines de millions d'euros d'Ebitda à horizon 2025, l'ensemble ECA Group-iXblue a l'ambition de réaliser un chiffre d'affaires supérieur à 500 millions d'euros et une marge d'Ebitda d'environ 25% à horizon 2025-2026. "Cette croissance très importante du chiffre d'affaires et des marges ne constitue en aucun cas une prévision. Elle est donnée à titre indicatif pour illustrer le potentiel du projet industriel qui est soumis à de nombreux aléas et risques, tant dans les perspectives de chacune des deux sociétés que dans la mise en œuvre des synergies importantes attendues", précise Groupe Gorgé.

Soumise à l'obtention des autorisations réglementaires usuelles, l'opération pourrait être finalisée dans un délai de 3 à 6 mois environ.

Guillaume Bayre - ©2022 BFM Bourse