Groupe gorge : La fusion avec ECA est désormais effective

(CercleFinance.com) - Le Groupe Gorgé fait savoir que ses actionnaires et ceux d'ECA, réunis ce matin en AG extraordinaire, ont approuvé la fusion-absorption d'ECA par sa maison-mère, Groupe Gorgé.



'Il s'agissait de la dernière étape du projet de fusion entre Groupe Gorgé et ECA', indique le communiqué du groupe.



La fusion est devenue définitive ce jour, selon le rapport d'échange préalablement annoncé de neuf nouvelles actions ordinaires Groupe Gorgé pour cinq actions ordinaires ECA.



En conséquence, Groupe Gorgé a procédé à l'émission de 3 921 904 actions nouvelles Groupe Gorgé attribuées aux actionnaires d'ECA qui seront cotées à partir du 4 janvier 2021.



