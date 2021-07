Groupe gorge : Achète Creabis, spécialiste de l'impression 3D

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Groupe Gorgé, à travers sa filiale Prodways Group, annonce l'acquisition de 100% de la société Creabis, spécialiste allemand dans le service d'impression 3D de matières plastiques ayant réalisé un CA d'environ 3 millions d'euros en 2020.



'La forte complémentarité entre les deux sociétés permettra en outre de libérer un potentiel de synergies significatif et d'améliorer la profitabilité de cette activité', assure Groupe Gorgé qui renoue ainsi avec une dynamique de croissance externe.



L'acquisition va renforcer l'activité de production de pièces imprimées en 3D de Groupe Gorgé, développée à travers sa marque Initial. De plus, les imprimantes additionnelles permettront de compléter l'offre actuelle avec de nouvelles technologies, types d'imprimantes et matières afin de proposer à ses clients un large éventail de solutions d'impression 3D.



Cette opération, financée grâce à la trésorerie disponible de Prodways Group, fera l'objet d'un refinancement dédié par la suite, précise Groupe Gorgé.







