Groupe gorge : Gorgé veut acquérir iXblue, la pépite des centrales inertielles utilisées pour la navigation

(BFM Bourse) - Spécialisé dans la robotique civile et militaire, le groupe Gorgé lorgne sur le n°1 mondial des centrales inertielles (instrument utilisé en navigation, en complément des GPS), le français iXblue, avec lequel il collabore déjà depuis plusieurs années. S'il n'est pas le seul sur les rangs, le marché salue la remise d'une offre indicative en vue d'un rachat.

Safran, Wendel, Naval Group... La liste des candidats au rachat du spécialiste saint-germanois de la conception et la fabrication de technologies avancées autonomes, marines et photoniques, est prestigieuse. Liste à laquelle il faut encore ajouter le groupe Gorgé, qui "confirme avoir remis une offre indicative non engageante pour le rachat de la société iXblue, dont les activités dans le maritime, la défense, l’hydrographie et les drones sont complémentaires de celles de sa filiale ECA Group, spécialiste dans le domaine de la robotique autonome" à la suite d'un article de presse paru dans l'Agefi le 23 décembre.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Deux mois auparavant, la pépite inconnue du grand public mais à l'expertise mondialement reconnue (iXblue réalise 80% de son chiffre d'affaires -130 millions d'euros en 2019- à l'international) avait vu son fondateur et PDG Hervé Arditty confier un mandat de cession à Crédit Agricole CIB. "La banque d’affaires est allée présenter la liste des potentiels acquéreurs à la Direction générale de l’armement. Le message est clair: un rachat par acquéreur stratégique étranger est banni", notait alors une source proche du dossier, interrogée par l'Agefi.

iXblue compte 650 salariés répartis sur 9 sites à travers le monde et revendique le statut de leader mondial des centrales à inertie. Cet instrument, utilisé en navigation, est capable d'intégrer les mouvements d'un mobile (accélération et vitesse angulaire) pour estimer son orientation (angles de roulis, de tangage et de cap), sa vitesse linéaire et sa position, et il n'utilise aucune information extérieure au mobile. Malgré les progrès spectaculaires des systèmes de positionnement par satellites, cette technologie reste utilisée sur les avions de ligne dont la sécurité des vols ne peut reposer uniquement sur le GPS, insuffisamment fiable. Une majorité de véhicules militaires en sont également équipés pour pallier de possibles brouillages de GPS.

Une collaboration de longue date

Dans son communiqué, le groupe Gorgé souligne collaborer depuis des années avec iXblue, notamment sur le programme belgo-néerlandais - les deux groupes ont renforcé leur partenariat en octobre 2020 en signant un contrat sur 10 ans pour la fourniture, par iXblue, de systèmes de navigation et de positionnement sous-marin ainsi que de sonars d’évitement d’obstacles dans le cadre du programme de remplacement des systèmes MCM (capacité de lutte anti-mines) pour la marine belge et la marine royale néerlandaise. La Toolbox développée par ECA GROUP comprend pour sa part des drones qui seront déployés par des opérateurs afin d’effectuer des missions de déminage autonomes en mer. "Elle contient le drone de surface Inspector125, des drones aériens Skedar V-200, des drones sous-marins A18-M, des sonars remorqués T18 pour la détection des mines ainsi que Seascan et K-STER C MIDS (Mine Identification and Disposal System) pour l’identification et la neutralisation des mines" précisait la marine belge dans son communiqué.

Le groupe Gorgé indique qu'il "n’aurait pas recours à une augmentation de capital pour réaliser cette opération". "L’acquisition serait réalisée par une société holding nouvellement créée, qui détiendrait également ECA après apport du groupe Gorgé et qui disposerait de fonds apportés par un investisseur et par de la dette" indique le groupe créé par Jean-Pierre Gorgé en 1988 sous le nom de Finuchem. "Les valeurs d’entreprise de ECA et iXblue retenues dans ce projet étant comparables, le groupe Gorgé serait significativement majoritaire aux côtés de cet investisseur financier et du management" est-il ajouté.

"Groupe Gorgé tiendra le marché informé uniquement en cas d’avancées significatives sur ce projet, dans le respect de la confidentialité nécessaire au processus de ce type de projet" peut-on enfin lire dans le communiqué publié ce lundi à 8h.

Coté sur le compartiment B d'Euronext, le titre du groupe spécialisé dans la robotique civile et militaire (drones) mais aussi dans la sécurité incendie et nucléaire, gagne 2,6% à 15,64 euros. Il porte ainsi son avant à près de 23% depuis le 1er janvier dernier, pour une valorisation d'environ 270 millions d'euros à ce jour.

Quentin Soubranne - ©2021 BFM Bourse