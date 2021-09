Groupe gorge : Relèvement d'objectifs pour 2021

(CercleFinance.com) - A l'occasion de ses semestriels d'où ressort un carnet de commande de 600 millions d'euros, Groupe Gorgé relève sa guidance 2021 pour viser plus de 15% de croissance organique, soit plus de 265 millions d'euros, et le maintien du niveau de profitabilité sur le reste de l'année.



Pour son premier semestre 2021, le groupe industriel revendique un résultat net part du groupe de 0,3 million d'euros, contre une perte de 10 millions un an auparavant, ainsi qu'une marge d'EBITDA en amélioration de 5,2 points à 11,8%.



Groupe Gorgé a réalisé un chiffre d'affaires de 135 millions d'euros, en croissance de 25% en données publiées et de 30% à périmètre comparable, progression portée par une bonne dynamique dans ses trois pôles.



