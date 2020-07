Groupe gorge : Rapprochement Van Dam-InterDam finalisé

(CercleFinance.com) - Groupe Gorgé annonce le rapprochement capitalistique de sa filiale Van Dam avec son concurrent InterDam, lui permettant de se désengager du marché de l'Oil & Gas et de poursuivre le recentrage sur ses activités stratégiques initié en 2019.



A l'issue de ce rapprochement, il restera actionnaire minoritaire du nouvel ensemble avec 15% du capital. Groupe Gorgé pourra néanmoins bénéficier de 15% à 30% des intérêts économiques du nouveau groupe en fonction des conditions de sortie.



Cette fusion se traduira aussi pour le groupe industriel français par une plus-value de cession de l'ordre de trois millions d'euros, plus-value qui sera comptabilisée par Groupe Gorgé au second semestre 2020.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur GROUPE GORGE en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok