Groupe gorge : Progression de 16% du CA en 2021

(CercleFinance.com) - Groupe Gorgé recule de plus de 3% au lendemain de la présentation d'un chiffre d'affaires de 58 millions d'euros au titre du quatrième trimestre 2021, portant le revenu total de l'année 2021 à 202 millions, en progression de 16% (+18% en organique).



Le groupe industriel explique avoir réalisé 'une fin d'année 2021 robuste marquée par le bon déroulement des différents programmes de robotique en cours et une solide activité commerciale, permettant d'engranger de multiples commandes d'équipements'.



Son carnet de commandes se maintient ainsi à un niveau élevé de 576 millions d'euros, 'offrant à Groupe Gorgé un socle de revenus solides et un bon niveau de visibilité sur sa croissance future' (près de trois ans de chiffre d'affaires).



