Groupe gorge : Président du conseil d'administration nommé pour ECA

(CercleFinance.com) - Groupe Gorgé annonce la nomination d'Hervé Guillou au poste de président du conseil d'administration de Groupe ECA, sa filiale drones et systèmes, 'suite aux succès commerciaux et aux perspectives de développement importantes de Groupe ECA'.



Jusqu'au 24 mars 2020, il était PDG de Naval Group, entreprise industrielle spécialisée dans le naval de défense et les énergies, partenaire majeur d'ECA dans le cadre du contrat belgo-néerlandais en guerre des mines de près de deux milliards d'euros.



Hervé Guillou apportera à ECA son expérience de l'industrie de la défense et du naval, ainsi que sa connaissance de l'aérospatial. Sa nomination au poste d'administrateur de Groupe Gorgé sera proposée lors de la prochaine assemblée générale.



