Groupe gorge : Machine d'impression 3D installée chez Essilor

(CercleFinance.com) - Groupe Gorgé annonce que Prodways Group, sa filiale spécialiste de l'impression 3D et de la fabrication digitale, a installé en ce début d'année 2021 une deuxième machine d'impression 3D chez Essilor, leader mondial des verres de lunettes.



L'installation de cette machine marque le passage à une nouvelle phase de leur partenariat sur l'impression 3D de verres de lunettes en s'appuyant sur la précision, le savoir-faire de traitement de l'image et la productivité de la technologie MOVINGLight.



'Travailler en partenariat avec des leaders de marché sur des applications de sur-mesure industriel, comme ici avec Essilor, est au coeur de la stratégie de Prodways Group, acteur majeur de l'impression 3D et de la fabrication numérique', commente le groupe.



