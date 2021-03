Groupe gorge : Légère perte nette en 2020

(CercleFinance.com) - Groupe Gorgé publie au titre de 2020 un résultat net part du groupe de -5,8 millions d'euros, contre +20,9 millions en 2019, et une marge d'EBITDA en retrait de 1,1 point à 10,4% pour un chiffre d'affaires de 231,1 millions d'euros (-14% à périmètre comparable).



Le groupe industriel diversifié proposera à l'assemblée générale du 18 juin la distribution d'un dividende de 0,32 euro par action en numéraire, stable par rapport à l'an passé. La date de détachement du coupon interviendra le 23 juin et le paiement le 25 juin.



Hors nouvelle dégradation du contexte sanitaire, il vise une croissance du chiffre d'affaires en 2021, proche de 15% à périmètre comparable, soit près de 265 millions d'euros. Sa rentabilité devrait connaitre une forte amélioration, et ce dès le premier semestre.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

