Groupe gorge : Gagne +3% après son projet de fusion avec ECA

(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de 3% après l'annonce hier d'un projet de fusion-absorption par Groupe Gorgé de sa filiale ECA. Cette opération est réalisée sur la base d'une parité indicative de 9 actions Groupe Gorgé pour 5 actions ECA (soit 1,8 actions Groupe Gorgé pour 1 action ECA).



Groupe Gorgé est l'actionnaire historique et de contrôle d'ECA dont il détient à ce jour 65,2% du capital et 77,8% des droits de votes.



ECA contribue significativement à la performance du Groupe Gorgé, à hauteur en 2019 de 41% du chiffre d'affaires consolidé, de 65,5% de l'EBITDA et au 30 juin 2020 de 86% au carnet de commandes.



