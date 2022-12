Groupe gorge : Contrat avec la DGA pour un AUV A18

(CercleFinance.com) - Exail Technologies (ex-Groupe Gorgé) annonce la signature avec la DGA d'un contrat de location d'un AUV A18 (véhicule autonome sous-marin) pour des expérimentations en vue de préciser les futurs besoins pour la maîtrise des fonds marins par la Marine nationale.



Le contrat est prévu sur environ deux ans et inclut la formation théorique et opérationnelle de 12 marins. Il fait suite à une première campagne d'évaluation opérationnelle menée l'année dernière et constitue la première étape de ce programme d'expérimentation.



L'AUV A18 offre des capacités de reconnaissance et caractérisation des fonds marins grâce à différents capteurs, dont des sonars. Combiné au système de positionnement acoustique d'Exail, il pourra être opéré de manière très précise jusqu'à 3000 m de profondeur.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com.

