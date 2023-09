Groupe gorge : Commande record de gyrocompas

(CercleFinance.com) - Exail Technologies annonce qu'un acteur mondial du secteur civil des opérations en mer, opérant sur les cinq continents, lui a commandé une centaine de gyrocompas Octans de dernière génération pour moderniser sa flotte de navires.



Ce contrat représente la plus grosse commande remportée par le groupe dans le domaine des opérations maritime. La livraisons des systèmes interviendra en 2024 et représentera plusieurs millions d'euros de revenus.



Basé sur la technologie avancée FOG (Fiber-Optic Gyroscope) d'Exail, le gyrocompas Octans est l'un des produits phares du groupe pour la navigation de surface, déjà choisi au premier semestre 2023 par les garde-côtes américains.



