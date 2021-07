Groupe crit : Le chiffre d'affaires trimestriel progresse de

(CercleFinance.com) - Groupe Crit publie aujourd'hui un chiffre d'affaires de 506,7 ME au titre 2e trimestre 2021, soit une augmentation de 65,9% à périmètre et taux change constants par rapport au 2e trimestre 2020.



'Comme attendu en raison de l'effet de base généré par le premier confinement COVID de 2020, l'activité travail temporaire s'améliore très significativement sur le deuxième trimestre avec une croissance de 63,4% (à périmètre et change constants). Sur le pôle multi-services, la progression s'établit à 89,4% (à périmètre et change constants)', indique le groupe.



Sur l'ensemble du premier semestre, le chiffre d'affaires s'établit à 944,1 ME, en hausse de 17,2% à périmètre et taux de change constants, par rapport à la même période un an plus tôt.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel