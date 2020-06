Groupamafrn29oct49 : Construction du siège de Total à Paris

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Vinci fait part du lancement de la construction de The Link, futur siège de Total à Paris La Défense, pour lequel son propriétaire Groupama et le groupe énergétique ont signé, le 14 mars dernier, un Bail en État Futur d'Achèvement.



Les travaux et les aménagements, menés par Vinci Construction France, sont prévus pour une durée de cinq ans, à l'issue de laquelle Total prendra livraison de l'immeuble et sera locataire pour 12 ans renouvelables.



Situé dans le quartier Michelet à Paris La Défense, le projet comprend deux tours reliées sur 30 niveaux par des passerelles végétalisées. Les salariés bénéficieront de 130.000 m2 d'espaces de bureaux, de restauration, de coworking et de détente.



