Groupamafrn29oct49 : Renforce son équipe en Espagne

(CercleFinance.com) - Groupama Asset Management annonce avoir renforcé l'équipe de sa succursale en Espagne. Le groupe a recruté Juan Rodríguez-Fraile en qualité de Country Manager sur la péninsule ibérique.



Il était auparavant responsable des ventes pour l'Espagne et le Portugal chez BNP Paribas Securities Services, puis responsable des ventes institutionnelles chez Bestinver. Il a également assuré les fonctions de Country Manager Espagne pour La Financière de l'Echiquier.



Olivier Le Braz, actuel Country Manager de Groupama AM Espagne, réintégrera le siège parisien de Groupama AM dans son rôle de Directeur du développement de la gestion assurantielle et des partenariats pour la clientèle européenne.



Arnaud Ganet, Directeur Commercial de Groupama AM a déclaré: ' Ce recrutement est également stratégique pour soutenir nos ambitions en Amérique Latine. En effet, la Succursale espagnole est notre hub opérationnel vers cette zone en plein développement '.



