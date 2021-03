Grandvision : L'UE autorise sous conditions EssilorLuxottica à racheter GrandVision

par Foo Yun Chee

BRUXELLES (Reuters) - La Commission européenne a autorisé mardi le rachat pour 7,2 milliards d'euros du groupe néerlandais d'optique GrandVision par le franco-italien EssilorLuxottica, qui s'est engagé à céder 351 magasins dans trois pays pour favoriser la concurrence.

Créé en 2018 par la fusion du spécialiste français des verres optiques Essilor et du géant italien de la lunetterie Luxottica, EssilorLuxottica possède entre autres Ray Ban et détient des licences de marques de luxe comme Chanel, Prada et Versace.

Il avait annoncé en 2019 son intention de racheter GrandVision, ce qui a conduit les autorités européennes à ouvrir une enquête approfondie sur les conséquences potentielles pour la concurrence.

Entre-temps, le projet a donné lieu à un différend entre EssilorLuxottica et la direction de GrandVision sur la gestion de la crise du coronavirus par cette dernière, un dossier porté devant la justice néerlandaise.

Afin d'apaiser les craintes des autorités européennes de voir le rachat de GrandVision nuire à la concurrence, EssilorLuxottica s'est engagé à vendre une partie des réseaux de distribution du néerlandais en Italie, aux Pays-Bas et en Belgique, précise l'exécutif communautaire dans un communiqué.

En Belgique, il cédera ainsi 35 points de vente aujourd'hui à l'enseigne GrandOptical, sans la marque, qui pourra être maintenue sous licence à l'acheteur.

En Italie, le nouveau groupe cédera au total 174 magasins: tous ceux de la chaîne VistaSi d'EssilorLuxottica et 72 de l'enseigne "GrandVision by".

Aux Pays-Bas, 142 magasins de la chaîne EyeWish seront vendus avec la marque, que le groupe devra abandonner pour les points de vente qu'il conservera.

"Notre enquête approfondie a montré qu'en augmentant ses parts de marché au détail, EssilorLuxottica aurait pu réduire l'accès des opticiens rivaux aux articles de lunetterie des marques d'EssilorLuxottica en Belgique, en Italie et aux Pays-Bas, ce qui aurait réduit le choix et augmenté le prix des lunettes pour les consommateurs de ces pays", déclare la vice-présidente de la Commission chargée de la concurrence, Margrethe Vestager, citée dans un communiqué.

En Bourse, l'annonce du feu vert du Bruxelles a permis à l'action EssilorLuxottica d'amplifier sa hausse: elle gagnait 2,2% vers 14h45 GMT, la meilleure performance de l'indice CAC 40, alors en repli de 0,23%. A Amsterdam au même moment, GrandVision prenait 1,53%.

