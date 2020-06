Grandvision : Obtention de financements supplémentaires

(CercleFinance.com) - GrandVision annonce avoir obtenu de la part de ses banques une facilité de liquidité supplémentaire d'un an (et renouvelable un an) de 400 millions d'euros, ainsi qu'un amendement à sa facilité de crédit rechargeable existante 2019-2024 de 1,2 milliard d'euros.



Le distributeur néerlandais de produits optiques -en voie d'acquisition par EssilorLuxottica- explique que cet amendement lui épargnera un test de covenants financiers en 2020, lui offrant ainsi une plus grande flexibilité en cas de reprise inattendue de la pandémie.



