Grandvision : EssilorLuxottica détient 99,7% du capital

(CercleFinance.com) - EssilorLuxottica annonce que pendant la période d'acceptation, qui a pris fin le 3 décembre, 33.225.412 actions GrandVision ont été apportées dans le cadre de son offre, soit 13,06% des actions et une valeur cumulée d'approximativement 944,3 millions d'euros.



En incluant les 220.537.421 actions déjà détenues, le géant franco-italien de l'optique détiendra un total de 253.762.833 actions, correspondant à approximativement 99,73% du capital social de la chaine néerlandaise d'opticiens.



Le règlement-livraison de l'offre interviendra le 8 décembre, et les actions restant en circulation pourront être apportées du 7 au 20 décembre. EssilorLuxottica a l'intention de lancer, dès que possible, un retrait obligatoire des actions GrandVision à Amsterdam.



