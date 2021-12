Grandvision : Cession de magasins au Benelux

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - EssilorLuxottica, GrandVision et Optic Retail International Group BENE, entité de MPG Austria (ORIG/MPG), annoncent un accord prévoyant l'acquisition par ORIG/MPG des 142 magasins EyeWish aux Pays-Bas et des 35 magasins GrandOptical en Belgique.



Cet accord, qui fait suite aux engagements pris auprès de Bruxelles pour l'acquisition de GrandVision par EssilorLuxottica, s'accompagne de la signature d'accords de transition afin d'assurer la continuité immédiate de l'activité des entités concernées.



La finalisation de l'opération entre EssilorLuxottica, GrandVision et ORIG/MPG est soumise à l'approbation de la Commission européenne, conformément à la procédure d'engagements. La finalisation est attendue au cours du premier trimestre 2022.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.