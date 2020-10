Gpe group pizzorno : Repli de la marge d'EBE au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Pizzorno Environnement publie un résultat net part du groupe de -2,6 millions d'euros sur le premier semestre 2020, en amélioration par rapport au 30 juin 2019 (-3,2 millions), mais une marge d'EBE de 8,8% du chiffre d'affaires, contre 9,7% un an auparavant.



Le chiffre d'affaires ressort à 94,5 millions d'euros, en retrait de 14%, principalement impacté par des arrêts de contrats non rentables et une contraction des volumes suites aux mesures de confinement liées à la crise de la Covid-19.



Pizzorno estime qu'il devrait constater une légère amélioration de son niveau de rentabilité pour l'ensemble de 2020. Enfin, au 30 juin 2020, il revendique un carnet de commandes fermes de 615 millions d'euros.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel