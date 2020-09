Gpe group pizzorno : Renforcement du site de Pierrefeu-du-Var

(CercleFinance.com) - Pizzorno Environnement indique avoir mis en service le nouveau casier de stockage de déchets non dangereux de son site de Pierrefeu-du-Var, 'marquant ainsi une étape majeure dans le développement de l'Ecopôle exploité par sa filiale Azur Valorisation'.



Autorisé par arrêté préfectoral pour une période de 18 ans, ce casier peut accueillir jusqu'à 135.000 tonnes de déchets par an jusqu'en 2024 puis jusqu'à 100.000 tonnes par an à partir de 2025, conformément aux objectifs de réduction de la quantité des déchets ultimes stockés.



'Il garantit la continuité du service public de traitement des déchets en offrant de nouvelles capacités de traitement qui répondent aux obligations fixées par le plan régional de prévention et de gestion des déchets non dangereux', poursuit le groupe.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur GPE GROUP PIZZORNO en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok