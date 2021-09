Gpe group pizzorno : Progression de 6,5% du CA au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Après un exercice 2020 marqué par la finalisation de son recentrage stratégique sur ses activités les plus rentables, Pizzorno Environnement affiche un chiffre d'affaires de 100,5 millions d'euros au premier semestre 2021, en progression de 6,5%.



L'activité propreté a augmenté de 3,8% à 80,8 millions, portée par de nouveaux contrats remportés en début d'année tandis que l'activité traitement-valorisation a progressé de 19,2% à 19,7 millions, tirée par son nouveau casier du centre de Pierrefeu-du-Var.



Le groupe confirme son anticipation d'un chiffre d'affaires 2021 entre 200 et 205 millions d'euros, associé à une amélioration de la performance opérationnelle permettant un EBE entre 30 et 35 millions avec des investissements de l'ordre de 28-30 millions.



