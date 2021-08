Gpe group pizzorno : Pizzorno Environnement s'allie à Paprec, entraînant une envolée de son cours de Bourse

(BFM Bourse) - Le spécialiste dracénois des déchets (collecte, tri, incinération, enfouissement) se dote d'un nouvel actionnaire de long terme : le leader français du recyclage Paprec, qui rachète 20% de son capital. L'annonce amène le cours de Groupe Pizzorno Environnement à un sommet depuis mars 2018 en Bourse

On n'a pas l'habitude de voir le titre Groupe Pizzorno Environnement (GPE) à pareille fête mais c'est bien lui qui domine le palmarès de l'ensemble d'une cote tricolore, encore peu animée en pleine trêve estivale, avec un gain de 8,6% à 25,4 euros vers 9h30. En s'adjugeant plus de 11% dans les premiers échanges, l'action du spécialiste de la valorisation des déchets a même touché un pic depuis près de 3 ans et demi, en réaction à l'annonce d'un partenariat avec Paprec, leader français du secteur.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Sur le plan capitalistique, ce partenariat se traduit par une première prise de participation de Paprec de 20% au capital du groupe Pizzorno Environnement. "Cette prise de participation s’effectue sur le bloc majoritaire détenue par la famille Pizzorno - Devalle [Pizzorno du nom du fondateur Francis Pizzorno, décédé en 2018, et Devalle du nom du directeur général Frédéric Devalle, marié à la fille du fondateur Magali, NDLR] donc sans effet dilutif" souligne Charles-Louis Planade, analyste en charge du dossier chez Midcap Partners.

"L’investissement de Paprec vise à doter le groupe d’un nouvel actionnaire long terme, capable de l'accompagner dans son développement au travers d’expertises communes, dans une dynamique de partenariat avec l’équipe dirigeante de la société et les actionnaires familiaux" indique pour sa part le communiqué publié par GPE.

Paprec disposera par la suite d’un droit de préemption sur les titres restants détenus par la famille Pizzorno - Devalle, qui aura de son côté la possibilité de transférer à terme le contrôle de GPE au groupe Paprec. "Le prix de la transaction n’est pas encore connu mais constituera un prix de référence dès qu’il sera révélé" note Charles-Louis Planade, selon qui cet accord "sécurise clairement le potentiel de développement du groupe et offre évidement un aspect spéculatif au dossier dont le flottant est par ailleurs limité". Le flottant de Pizzorno Environnement s'élève de fait à moins de 10%, la famille Pizzorno - Devalle contrôlant 71,8% du capital au 31 décembre dernier, quand la holding GDSA détenait 20% du tour de table.

La présidente du conseil d’administration de GPE Magali Pizzorno, citée dans le communiqué, juge que "l’entrée de ce nouvel actionnaire de référence, qui s’engage à nos côtés sur le long terme, est une formidable opportunité pour le groupe". "Nous renforçons ainsi stratégiquement notre structure de gouvernance et nous bénéficierons de leur soutien actif pour poursuivre notre plan de développement ambitieux (...) La forte complémentarité entre les deux sociétés permettra en outre de libérer un potentiel de synergies significatif" développe-t-elle.

Du côté de Paprec, le président-fondateur du groupe créé en 1994 Jean-Luc Petithuguenin rappelle que "Pizzorno Environnement est une société familiale historique de la gestion des déchets, bien implantée en PACA, où se situe son siège historique (à Draguignan, NDLR) mais aussi en Rhône-Alpes, en Lorraine et en Ile-de-France". Tout en "saluant le parcours de Pizzorno", il confirme que Paprec sera "un actionnaire de référence misant sur le temps long pour construire une performance durable" et veut, par sa prise de participation, "montrer sa confiance dans l’avenir" du groupe.

Quentin Soubranne - ©2021 BFM Bourse