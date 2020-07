Gecina nom. : Signature de deux baux avec Winamax

(CercleFinance.com) - Gecina annonce avoir finalisé la signature de deux baux d'une durée ferme de six ans avec le groupe de paris sportifs et poker sur Internet Winamax, sur deux immeubles rue de Grenelle (septième arrondissement de Paris) portant sur un total de près de 2.900 m².



Il sécurise ainsi la visibilité locative pour les années qui viennent sur ces immeubles, qui resteront continuellement occupés sans phase de vacance transitoire. La transaction fait aussi ressortir une réversion positive significative par rapport aux précédents baux.



