Gecina nom. : Signature de baux en région parisienne

(CercleFinance.com) - Gecina annonce accueillir dans l'immeuble D de l'ensemble Biopark (13ème arrondissement de Paris), le groupe américain de services biopharmaceutiques Parexel International, avec la signature d'un bail de six ans ferme qui prendra effet début septembre pour 1.800 m².



Le groupe immobilier indique avoir également signé cette semaine plusieurs nouveaux baux sur le Campus Tertiaire Cergy-Saint Christophe auprès du Groupe La Poste et du Groupe ENSUP pour une surface de plus de 1.800 m².



