Gecina nom. : Léger repli du RNR par action au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Gecina publie un ANR EPRA de reconstitution (NRV) par action en hausse sur un an de 3,9%, à 191,7 euros au 30 juin, mais un résultat récurrent net (RRN) part du groupe par action en repli de 0,8% à 2,94 euros au titre du premier semestre 2020.



La foncière met en avant une croissance de 3,6% à périmètre constant des loyers pour les bureaux (+2,9% au total) ainsi qu'une valorisation du patrimoine en hausse sur le premier semestre, tirée par le résidentiel et les bureaux des zones les plus centrales.



Le RRN par action en 2020 devrait se situer entre 5,55 (scénario dégradé) et 5,70 euros (proche de l'hypothèse pré-Covid-19 de 5,80 euros) en fonction de l'évolution de la situation économique et de ses effets éventuels sur l'activité de Gecina au second semestre.



