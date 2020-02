Gecina nom. : Hausse de 9% de l'ANR EPRA par action en 2019

(CercleFinance.com) - Gecina publie un ANR EPRA à 175,8 euros par action à fin 2019, en hausse de 9% sur un an, générant un rendement global de 12,2% sur 12 mois, ainsi qu'un résultat récurrent net par action en hausse de 6% à 5,95 euros, au-dessus des attentes initiales du groupe.



Il sera proposé à l'assemblée générale du 23 avril un dividende de 5,60 euros par action au titre de 2019, dont la mise en paiement se traduira par le versement le 6 mars d'un acompte en numéraire de 2,80 euros, et par le paiement du solde le 3 juillet.



Indiquant que 2020 sera marquée par les effets du recentrage du portefeuille, du rechargement du pipeline et la montée en puissance des livraisons, Gecina prévoit un résultat récurrent net par action en hausse de 2% (-2,5% sans retraitement des cessions en 2019).



