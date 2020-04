Gecina nom. : En retrait limité par des propos d'analyste

(CercleFinance.com) - En retrait de 2,1%, Gecina surperforme la tendance à Paris (-4,2% sur le CAC40), aidé par des propos positifs d'Oddo BHF qui réaffirme son opinion 'achat' avec un objectif de cours abaissé de 182 à 160 euros sur le titre de la foncière.



Dans sa note, le bureau d'études soulignant 'la centralité, la qualité des actifs et un bilan solide comme atouts pour traverser la crise', ainsi qu'un 'patrimoine avant tout résilient et défensif dans le contexte actuel'.



Gecina a décidé de proposer la limitation de son dividende payé au titre de 2019 de 5,60 à 5,30 euros par action, décision à laquelle Oddo BHF s'attendait, et sa guidance 2020 a été suspendue dans un contexte de forte incertitude.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur GECINA NOM. en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok