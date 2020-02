Gecina nom. : Deux baux signés pour l'immeuble avenue Matignon

(CercleFinance.com) - Gecina annonce accueillir dans son immeuble situé au 9/15 avenue Matignon, les deux nouveaux locataires KKR et Eastdil Secured, avec la signature en pré-commercialisation de deux baux à 900 euros par m², pour une surface totale de 1000 m².



'Ces signatures cristallisent une réversion locative significative et témoignent de la solide performance du marché locatif pour des immeubles de grande qualité dans des localisations premium', commente le groupe immobilier.



