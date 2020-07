Gecina nom. : Acquisition d'un ensemble résidentiel à Paris

(CercleFinance.com) - Gecina annonce l'acquisition d'un ensemble résidentiel au coeur de Paris, 'première acquisition sur le résidentiel au travers de sa filiale créée à cet effet, répondant à l'ambition du groupe de s'inscrire en faveur du logement locatif dans la durée'.



Il s'agit d'un immeuble situé au 66 rue de Ponthieu dans le huitième arrondissement de Paris, composé de 52 lots et commerces de pied d'immeuble pour un prix de 33,1 millions d'euros HD et une surface proche de 4.100 m².



'Le groupe confirme ainsi son intention de déployer son savoir-faire en fonction des opportunités, sur les marchés résidentiels porteurs à Paris, en Région parisienne et dans des métropoles régionales', poursuit-il.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur GECINA NOM. en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok