Gecina nom. : A levé avec succès un emprunt de 400 ME

(CercleFinance.com) - Gecina a levé vendredi avec succès 400 ME au travers de l'abondement des deux souches obligataires.



Le premier abondement porte sur 200 ME sur la souche obligataire arrivant à maturité en juin 2027 (maturité résiduelle de 6,7 ans), à un taux de 0,08%.



Le deuxième abondement porte sur 200 ME sur la souche obligataire arrivant à maturité en mai 2034 (maturité résiduelle de 13,6 ans), à un taux de 0,86%.



La levée de 400 ME avec une maturité moyenne de 10,1 années et un taux moyen pondéré de 0,47%, permet d'allonger la maturité moyenne de la dette du Groupe à 7,3 années dans des conditions favorables.



' Les offres ont été largement sursouscrites par une base d'investisseurs paneuropéens de premier plan, témoignant ainsi de la confiance du marché dans la qualité de crédit du Groupe ' indique la direction.



