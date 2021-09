Gaussin : Partenariat avec HRS pour 36 stations hydrogène

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Gaussin annonce la signature d'un partenariat exclusif stratégique avec HRS, concepteur et fabricant européen de stations de ravitaillement en hydrogène.



L'accord porte sur la fourniture d'au moins 36 stations hydrogène HRS entre 2021 et 2026 sur le territoire de l'UE, destinées à accompagner le déploiement de solutions de mobilité hydrogène clé en main de Gaussin, pour les applications on-road et off-road.



A l'occasion de cette opération, HRS s'est engagée à souscrire à une augmentation de capital de Gaussin pour un montant de 7 ME en numéraire au prix unitaire de souscription des actions nouvelles de 6,20 E.



