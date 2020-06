Fromageries bel : Finalise une acquisition

(CercleFinance.com) - Le groupe Bel annonce ce soir la finalisation de l'acquisition de 80% du capital de la société All In Foods (la famille fondatrice conservant les 20% restants).



'Cette acquisition s'inscrit dans la continuité de la stratégie du Groupe Bel engagée dès 2015, et visant à élargir ses activités au-delà des produits fromagers pour devenir un acteur majeur du snacking sain. Bel réaffirme sa volonté de diversifier son offre produits, pour se développer désormais sur trois territoires complémentaires : le laitier, le fruitier et le végétal', explique le groupe.



